La vengeance aux yeux clairs - S02E02 - Le choix d'Alexandre

Prise entre deux feux, Olivia est forcée de se rendre. Mais ce n’est qu’une stratégie temporaire pour tenter de rallier la police à sa cause. En vain, car elle est bientôt accusée de meurtre et soupçonnée d’être elle-même responsable de la disparition de sa fille. Elle n’a plus qu’un seul allié possible, Alexandre, son ex-petit ami et père sa fille, à qui elle prend le risque d’avouer son identité. Pendant ce temps, Etienne Chevalier, blanchi des accusations, s’apprête à recouvrer la liberté…