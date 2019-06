Alors qu’Etienne Chevalier retrouve sa maison et sa famille, Olivia est mise en examen pour meurtre et jetée en prison. Elle s’efforce de survivre dans un univers carcéral hostile. De son côté, Etienne Chevalier met en place son projet vis à vis de la fille d’Olivia qu’il veut arracher à sa mère et élever comme son héritière. Alexandre comprend que son père lui ment et qu’il a bel et bien enlevé sa fille.