Indice 1 : Mais pourquoi Quebert n'a pas tenu sa promesse ?

Exclu - Chaque semaine, jusqu'à la résolution de l'énigme, nous sélectionnons des indices inédits pour vous permettre de mener votre propre enquête. Tout s’accélère. On retrouve Marcus Goldman dans la propriété de Quebert. Il est en compagnie du bibliothécaire. Souvenez-vous ! Dans les premiers épisodes, Harry était sur la plage avec lui et lui avait promis de le nommer dans les remerciements de son livre qui devait devenir un best-seller. On apprend aujourd’hui, dans cet extrait inédit qu’il n’en est rien. Quebert n’a pas tenu sa promesse ? Pourquoi ? Indice essentiel au dénouement de l’intrigue ou pas ? A vous de deviner. Extrait « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » du 12 décembre 2018