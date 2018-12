Indice 2 : Incroyable ! Aucune trace de Stern et Quebert dans le rapport de police

Comme chaque semaine, nous vous faisons une sélection d'indices qui vous permettront à la fin de l'enquête de Marcus et Perry de défiler le fil "cousu main" de l'intrigue. Cette semaine, nous avons sélectionné ce nouvel extrait. L'ambiance devient de plus en plus détendue entre Marcus et Perry. Le flic invite même l'écrivain à dîner. A la fin du repas, il lui transmet le rapport de police qu'il a réussi à retrouver. Et stupeur dans ce rapport, aucune trace écrite de Stern et Quebert alors que deux témoins les ont ouvertement cités. Marcus et Perry se rendent chez le Chef Pratt. Extrait "La vérité sur l'affaire Harry Quebert" - Troisième soirée du 5 décembre 2018