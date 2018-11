Indice 2 : Quelqu'un connaissait l'histoire d'Harry et de Nola...

EPISODE 4 - Indice 2 : Tamara Queen, la mère de Jenny a, 30 ans après les faits, une aversion toujours aussi forte pour Harry Quebert. On sait qu'elle n'a pas supporté qu'il éconduise sa fille. On apprend également qu'elle est entrée par effraction au domicile de l'écrivain et qu'elle a volé une preuve de leur liaison; une lettre d'amour rédigée par Harry. Mais le plus étrange est que cette lettre pourtant enfermée à clef dans le coffre du Clarks, son dinner, a disparu. Extrait "La vérité sur l'Affaire Harry Quebert" - 28 novembre 2018