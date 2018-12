Indice 3 : Ce livre est la vérité". Mais quelle vérité ?

Exclu - Chaque semaine, jusqu'à la résolution de l'énigme, nous sélectionnons des indices inédits pour vous permettre de mener votre propre enquête. Harry Quebert a disparu. Marcus et Perry tentent de le retrouver. Ils vont au motel. Quebert est déjà parti. Mais une enveloppe les attend. A l'intérieur, la clé du vestiaire de boxe de Quebert. Dans ce vestiaire, se trouve un manuscrit. Un autre manuscrit intitulé : " les mouettes de Sommerdale". Et un mot : " Ce livre est la vérité". Mais quelle vérité ? Marcus pensait bien connaître son ami... Il ne comprend plus rien. Et vous ?. Extrait « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » du 12 décembre 2018