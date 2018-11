Indice 3 - Et si Nola n'était pas si "innocente" ?

EPISODE 3 – INDICE 3 : Et si Nola n'était pas la jeune fille si innocente que tout le monde aime se souvenir ? En cette fin d'épisode, Marcus Goldman essaie de savoir qui a pu être au courant de la liaison d'Harry et Nola. Il part à la rencontre de Nancy, d'une amie proche de Nola. Et ce qu'il découvre peut faire basculer l'enquête. Tout d'abord, Nola subissait des mauvais traitements de la part de sa mère. Et surtout, Nola voyait, durant cette même période, un autre homme d'Harry Quebert. Difficile de l'oublier : c'est homme le plus riche du Maine – Extrait « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » mercredi 28 Novembre 2018