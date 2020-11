La vérité sur l'affaire Harry Quebert - S01 E01

A New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès, est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur. A quelques mois de l'échéance qui lui a été donnée, tout bascule soudain pour lui : son ami et professeur d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille de quinze ans, avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire, à Sommerdale, et mener son enquête.