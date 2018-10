Mercredi 21 novembre, découvrez "La vérité sur l'affaire Quebert"

À New York en 2008, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est anxieux. Il est en panne d'inspiration et est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur. Angoissé par l'échéance de son contrat, il passe un coup de fil à son ancien professeur d’université, Harry Quebert, auteur du best-seller Les Origines du mal, qui lui propose de le rejoindre à Sommerdale pour tenter de libérer sa créativité. Quelques jours après son séjour, il reçoit un coup de fil qui le boulverse : Harry Quebert se retrouve accusé d'avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison. Le suqelette est retrouvé sur sa propriété avec le manuscrit du best-seller de Quebert. Convaincu de l'innocence de son ami, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et pour lui venir en aide. Rendez-vous mercredi 21 novembre à 21h sur TF1 pour découvrir cette histoire bouleversante.