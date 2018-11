Indice 2 - Quebert était menacé. Il a gardé les preuves

EPISODE 3 – INDICE 2 : Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de moments clé pour vous permettre de mieux appréhender l'intrigue. On retrouve Harry Quebert en compagnie de son avocat et Marcus Goldman. A ce stade de l'intrigue, le sort s'acharne contre lui. Toutes les preuves s'accumulent. Son avocat semble démuni. Mais Quebert lui confie un élément, peut-être capital pour l'enquête. Comme Marcus, Quebert a reçu des menaces après la disparition de Nola. Des lettres anonymes l’accusant formellement d’avoir eu une liaison avec la jeune fille. Qui a bien pu les proférer ? Une seule et même personne peut être à l'origine des lettres anonymes ? – Extrait « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » mercredi 28 Novembre 2018