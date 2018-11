"La vérité sur l'affaire Harry Quebert" : Patrick Dempsey nous présente Harry Québert

Plus que quelques jours avant le lancement de la série événement "La vérité sur l'affaire Harry Québert". Que vous ayez lu ou non le livre, cette série, réalisée par Jean-Jacques Annaud va vous captiver. On y retrouve tous les ingrédients du roman de Joël Dicker, l'émotion et la vie en plus. Pour les fans de la série "Grey's Anatomy", cadeau supplémentaire : Patrick Dempsey (Derek Shepherd) campe un Harry Québert, plus vrai que nature. De passage à Paris, il nous présente son personnage. Vous faites quoi vous mercredi 21 novembre à 21 Heures ? Le premier épisode de "La vérité sur l'affaire Harry Québert", mercredi 21 novembre à partir de 21 heures sur TF1.