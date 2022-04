La vie à tout prix

Séries & Fictions ・ Dès le 29 avril sur MYTF1

Titre original : Bom Sucesso - Paloma est une couturière et mère de trois enfants qui, après avoir fait échanger ses examens avec celui d'une patiente en phase terminale, croit qu'il ne lui reste plus que six mois à vivre. Les choses s'éclaircissent, mais le désir de changement de vie de la jeune femme demeure et elle s'en prend à l'homme qui est vraiment à l'article de la mort, Alberto. Ayant la passion de la littérature comme lien principal, ils nouent une belle amitié qui donne un nouveau sens à leur vie, redonnant en lui le plaisir de vivre et rapprochant Paloma d'un amour de son passé, Ramon, mais aussi de Marcos, le charmant fils d'Alberto, avec qui elle s'est impliquée alors qu'elle pensait qu'elle allait mourir. 120 épisodes trépidants...