La vie devant nous

11 - "LE RETOUR" A- Barthe rejette son père de retour après trois années d'absence et se sent doublement trahi lorsque sa mère lui annonce qu'elle en est toujours amoureuse et qu'ils vont revivre ensemble. Pour sa mère, Barthe accepte de le revoir s ans pour autant lui pardonner. B- Stan apprend qu'Inès a une relation sérieuse avec un garçon. Plus troublé et jaloux qu'il ne veut l'admettre, il met tout en oeuvre pour mettre fin à cette aventure... Convenant que ce garçon n'était pas fait pour e lle, Inès n'en demeure pas moins furieuse à l'égard de Stan. Par fierté, il n'ose lui avouer ses sentiments mais se voit contraint de la conquérir. (Départ de Marine de la série).