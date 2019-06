La vie devant nous

14 - "LE FILM" A- Suite à un concours sur Internet, Constant décide de faire un film sur les jeunes. Il met en scène ses amis qui se prêtent au jeu et décide de tourner des scènes de caméra cachée afin de faire croire que les rôles que jouent ses am is sont en fait la réalité. B- Stan vient en aide à sa demi-soeur Nadia qui se réfugient chez lui pour ne pas repartir au Maroc avec son père. Stan interfère auprès du père qui décide de differer son voyage. Cette situation rapproche Stan et sa demi -soeur, occasion de reparler de leur mère commune.