15 - "CONCOURS DE CIRCONSTANCES" A- Afin d'être dans la "norme", Alizé et Gaël font un marché : se faire passer pour un couple. Mais ils sont pris à leur propre piège. B- Inès remet en question la monotonie de son couple avec Stan. Celui-ci tombe d ans le piège qu'elle lui a tendu et réalise qu'il doit faire preuve d'initiative et de surprise pour ne pas la perdre.