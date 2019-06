18 - "PLACE BLANCHE" A- Stan est mis à l'index par Moreau et ses parents qui lui reprochent de ne jamais aller au bout des choses, et plus particulièrement de n'avoir jamais terminé les stages commencés. Par défi, Stan se trouve un stage au Moulin R ouge et se promet d'aller jusqu'au bout. B- Barthe rompt avec Pauline. Celle-ci n'acceptant pas que la rupture ne soit pas de son fait s'incruste au lycée en se faisant passer pour une pionne.