21BIS - "UN JEU CRUEL" A- Marine est de retour à Paris après plusieurs mois passés à Limoges tandis que Stan et Inès ont un accident de scooter. Elle a beaucoup changé. Elle est nettement plus sûre d'elle. Chassé croisé amoureux. L'amitié est-elle possible entre Constantet Marine ? B- Barthe récupère un graveur de DVD par le biais de son père et organise un trafic dans le lycée.