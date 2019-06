27 - "SOUS LOCATION " A- Barthe est jaloux de la complicité naissante entre Stan et Bertrand. En l'absence de Stan, il loue l'appartement des de Courbel pour le tournage d'un court-métrage dont Pauline lui avait parlé. En fait, il s'agit d'un film p orno ! Conflit. B- Jade et Alizé s'affrontent au sujet de Gaël qui ne donne plus de nouvelles. Elles comprennent ensemble qu'elles doivent oublier Gaël.