La Vie en miettes

Fiction française

Jonathan et Lucie Hopkins sont mariés depuis quelques mois seulement et c’est déjà un cauchemar. Jonathan est un homme fragile, élevé par sa mère seule, dans la misère. Il soupçonne Lucie de lui mentir et pense à divorcer… Convoqué chez un notaire, il apprend que son père, qu’il n’a jamais connu, lui lègue une fortune colossale ! Jonathan exulte. Lucie est brutalement victime d’un grave accident de voiture. Lorsqu’il entre dans la chambre d’hôpital, Jonathan découvre, à la place de Lucie, une femme d’une incroyable beauté, désormais paralysée et privée de l’usage de la parole...