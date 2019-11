C’est l’histoire de copains de lycée qui se sont moins vus et que la vie a réunis lors d’un mariage. Pourquoi alors ne pas reconstituer le groupe, renouer les amitiés, s’abandonner à l’amour et affronter ensemble les difficultés de la vie ? Entre petits drames du quotidien et comédie, entre rires et larmes : les angoisses, les espoirs, les enthousiasmes d’une bande d’amis au seuil de l’âge adulte.