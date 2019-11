Jérôme harcèle Marion. Julien est partagé entre Solveig (rencontrée sur son lieu de travail) qui cherche à le séduire et Marion qui occupe ses pensées. Alex et Marianne se sentent pris dans une impasse liée à leur différence d’âge. La connivence entre Mathieu et Judith grandit, mais Natalia doit arriver à la fin de la semaine à Paris. Judith et Jean-Marc retrouvent une complicité. Il cherche à nouer un lien avec son fils.