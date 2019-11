Jérôme fait une tentative de suicide et tombe dans le coma. Culpabilité de Marion qui vient le voir. La relation de Julien et Marion touche à sa fin. Alex et Marianne qui s’étaient séparés, replongent dans leur passion amoureuse. Natalia est à Paris. Paniqué, Mathieu prend des conseils auprès de Kelly. Kelly entame une relation avec la jeune avocate qu’elle a recommandée à Marion. L’avocate tombe amoureuse de Kelly.