La vie est à nous - S01 E09 - Quand ça va mal

Alex a disparu et a laissé des dettes. La bande doit réunir une forte somme d’argent à payer au fisc, sinon leurs biens seront saisis. Nicolas cherche à vendre rapidement un appartement vicié. Kelly fait son coming out auprès de ses parents qui débarquent à Paris. Mathieu découvre que Natalia lui a menti. A l’agence, Kelly et Marion œuvrent pour un client branché astrologie et feng-shui qui fabrique des crèmes de beauté à base d’ingrédients naturels. Marion trouve un colocataire.