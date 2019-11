La vie est à nous - S01 E11 - Mon père

Le père de Nicolas meurt. Il est incinéré au père Lachaise. Nicolas récupère les cendres et gère le deuil de son père à sa manière. Mathieu rencontre Elena, la fille de Marianne ; séduit par la jeune femme, il cherche à la revoir et lui sort le grand jeu. La relation de Marion et Théo se tend devant les réticences de Théo à se confier. Quel est le thème de son nouveau roman ? Garance et Kelly font connaissance, charmées l’une par l’autre. Sous prétexte d’un exposé pour la fac sur le saphisme, Garance se rapproche dangereusement de Kelly. A l’agence, pour la première fois, Kelly et Marion se retrouvent à la tête de la créa sans Jérôme pour les superviser.