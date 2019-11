Kelly est prise sous les assauts de Garance cherchant de plus en plus à la séduire. Kelly résiste, mais la tentation est très forte. Nicolas organise sa première soirée-concert au café des potes. Un flop L’intimité de Marion et Théo grandit. Théo utilise Marion. Kelly découvre les manigances de l’écrivain qui enregistre les confidences de son amie.