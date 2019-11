La vie est à nous - S01 E13 - Retrouvailles

A l’agence les filles embauchent Peter (le beau designer ep 6 et 8) pour réaliser un packaging façon BD. Peter continue ses déclarations auprès de Marion. De l’autre côté les déclarations de Théo à Marion se poursuivent, mais Kelly met au grand jour la manipulation de Théo. Elena et Mathieu filent le parfait amour. Ils ont décidé d’annoncer leur mariage à toute la bande et à Marianne. A force de jouer, Garance a gagné. Nicolas découvre ce qui se passe entre les deux filles. Il se fâche, se sent blessé et trahi.