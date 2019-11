La vie est à nous - S01 E14 - Des doutes plein la tête

Kelly est contactée par un chasseur de tête qui lui propose un poste de directrice artistique dans une grande agence de design à Tokyo. Kelly est en plein dilemme et cache cette proposition à la bande et à Marion en particulier. Elena décide de s’installer chez Mathieu. Il accepte, mais est en panique devant son quotidien soudain envahi par les affaires de sa petite amie. Mais ils vont finalement déménager à la colocation, Elena ne peut vivre en studio. Nicolas prépare une nouvelle soirée. Mais l’échec le conduit à renoncer à la musique et à se consacrer à nouveau entièrement à l’immobilier. A l’agence, le père Simon souhaite créer un packaging moderne à destination de ses fidèles pour son église de Lisieux