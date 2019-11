La vie est à nous - S01 E16 - Ca ne pouvait pas durer

A l’agence, Jérôme agresse Marion. Kelly intervient. Jérôme la repousse. Elle tombe et sombre dans le coma. Dans ce moment dramatique, Garance fait preuve d’un grand sens des responsabilités qui modifie le regard de Nicolas sur elle. Ils se rapprochent. Mathieu a la phobie des hôpitaux et est terrorisé à l’idée d’aller voir Kelly. Elena cherche à lui faire prendre conscience de la gravité de la situation et de l’importance de surmonter cette phobie, pour lui et pour ses amis. Le père de Kelly, totalement séduit par Marianne, cherche à se rapprocher d’elle.