Kelly demande à Mathieu, Alex et Nicolas si l¹un deux veut être le père de son enfant. C¹est finalement Pierre, l¹électricien, qui se propose. Alex tente de retrouver la confiance de Marianne, mais son absence à laisser des traces. Kelly, trop préoccupée par son désir d¹enfant, ne voit pas que Marion va de plus en plus mal. Jusqu¹au moment où elle découvre qu¹elle est en train de retomber dans les filets de Jérôme.