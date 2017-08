Les astuces pour faire maigrir son chat (VIDEO)

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On a souvent tendance à se méprendre sur les repas de nos amis les chats. C’est d’ailleurs pour ça que certains chats finissent en surpoids, voire complètement obèses ! Heureusement, la vétérinaire Laëtitia Barlerin est là pour nous éclairer et nous aider à les nourrir correctement.

« Il ne faut pas rationner un chat, explique-t-elle dans la vidéo que nous vous proposons de regarder en haut de cette article. Car plus on donne moins à manger à son chat, plus il se sent frustré, plus il a faim. » Et tout cela est tout à fait normal, car le chat est un animal grignoteur. « Dans la nature, il fait de multiples repas dans la journée, poursuit la vétérinaire. Il doit conserver ce comportement alimentaire à la maison. C’est pour ça qu’il faut lui donner une alimentation à disposition. »

Si on en lui donne qu’un à deux repas par jour, il va se goinfrer et se montrer anxieux ou stressé entre les repas, ce qui aura tendance à le faire grossir. Autre conseil pour améliorer la nutrition des chats : donner à la fois des croquettes et des aliments humides types pâtés. L’occasion par exemple d’instaurer un petit rituel au moment de donner de la boîte, rituel que le chat gardera en mémoire et aura à cœur de réclamer auprès de vous ! Il peut s’agir par exemple de ne donner de la boîte que le soir ou avant un moment particulier qui se reproduit quotidiennement.

« Le chat est un animal qui a besoin de repères et d’habitudes pour se sentir bien, détaille Laëtitia Barlerin. C’est pour ça que c’est bien de lui donner un petit rendez-vous alimentaire matin et soir pour qu’il se sente bien. »

Dernière astuce : il est possible d’introduire dans l’alimentation des courgettes cuites, riches en fibres et en eau, qui calent l’estomac et permettent au chat de maigrir. Attention toutefois à ne pas attendre des résultats trop vite : un chat ne perd environ qu’1% de son poids par semaine !