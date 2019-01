Le casting de la saison 3 de « La vie secrète des chats » est ouvert

Par Gaëlle BILLON | Ecrit pour TF1 |

Dans "La vie secrète des chats", nos amis les chats font l’objet de toutes les attentions. Equipés de caméras, tous leurs déplacements sont scruté nuit et jour. Car le but de "La vie secrète des chats" est de découvrir ce que font nos animaux de compagnie préférés lorsque nous avons le dos tourné. Adaptée du programme anglais "Secret life of the cat", réalisé par la BBC, l’émission racontée par Valérie Damidot suit ainsi les péripéties de chats tous aussi différents les uns que les autres.





Le casting de la saison 3 de "La vie secrète des chats" vient juste d'ouvrir. Vous souhaitez participer à cette nouvelle saison ? Votre chat a une histoire extraordinaire ? Il a des problèmes au quotidien et vous avez besoin de conseils ? Vous rêvez de savoir ce qu’il fait en votre absence ?









Contactez la Production par email à l’adresse : casting.chats@bbcfrance.com





Afin de pouvoir vous rappeler, n’oubliez pas d’indiquer : vos noms, prénom, téléphone, ville de résidence, ainsi qu’une présentation de votre matou et vos questions. Vous pouvez également joindre une photo de votre chat.





























