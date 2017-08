Les chats adorent faire tomber les objets et autres idées reçues sur les chats (VIDEO)

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les chats adorent faire tomber les objets

Vrai. Les chats sont "de vrais pervers" comme le dit Valérie Damidot en voix-off. Laissez traîner un verre sur la table et vous verrez si votre matou ne fait pas tout pour le voir tomber par terre. Alors si vous avez un petit vase Ming d’époque chez vous, surtout planquez-le !





Il suffit de donner un carton à un chat pour qu’il joue

Vrai. Les boîtes apaiseraient les chats. C’est bien simple, il faut toujours qu’ils aillent se fourrer dedans, par tous les moyens possibles, et cela même s’ils ne rentrent pas dedans… De quoi donner lieu à quelques scènes cocasses ! Donc si votre chat est un peu stressé, n’hésitez pas à sortir du placard vos vieilles boîtes à chaussures et à les mettre à disposition de votre boule de poils. Effet garanti !





Les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes

Vrai et faux. Grâce à son réflexe de redressement, le chat retombe en général sur ses pattes. Il lui faut juste la distance nécessaire pour qu’il ait le temps de se retourner et de se positionner correctement. En-dessous d’1m50, le chat n’a pas le temps de se retourner. Mais attention, au-dessus de cinq étages, ce n’est pas le top non plus, ça commence à faire vraiment trop haut ! Donc attention si vous avez un balcon ou une terrasse en étage élevé.

