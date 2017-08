Comment faire pour que mon chat ne me griffe pas en jouant ? (VIDEO)

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Dans La vie secrète des chats, on suit les activités diurnes et nocturnes des chats de Meung-sur-Loire, petite commune du Loiret. Les matous sont équipés de caméras qui filment leurs déplacements et leurs vies bien remplies. Parmi leurs activités de prédilection, le jeu tient une place importante. Mais pour Lucile, les jeux avec sa petite chatte Kenza, deux mois, ne sont pas forcément des parties de plaisir.

Alors pour éviter d’être griffée ou mordue, Laëtitia Barlerin, la vétérinaire de l’émission, a quelques astuces bien utiles. D’abord, si on joue avec la main, lorsque le chat commence à griffer ou mordre, il faut fermer le poing et retirer la main en disant "non", ou alors mettre une légère tape sur le museau du chat. Ce geste est complètement inoffensif et indolore et l’animal finira par comprendre que quelque chose ne va pas à force que le jeu s’arrête;

Mais le meilleur moyen de ne pas se faire griffer ou mordre, c’est encore de ne pas jouer avec les mains du tout ! "Il faut des jouets", affirme la vétérinaire. Il en existe de nombreux pour faire passer à votre chat un très beau moment de détente : plumeau, laser, souris en peluche, balles… Le choix ne manque pas, les mains ne souffrent plus et tout le monde est content !

Pour revoir la première émission en intégralité, c'est juste ici :