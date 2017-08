Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La vie secrète des chats, c’est une série documentaire exceptionnelle qui vous propose de vous plonger en immersion totale dans le quotidien de nos animaux de compagnie préférés. Adaptée de la version anglaise qui fut un gros succès outre-Manche, la série suit plusieurs chats de la petite ville de Meung-sur-Loire dans le Loiret. Pour être au plus près d’eux 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, les matous sont équipés de petites caméras qui permettent de les suivre dans leurs pérégrinations de jour comme de nuit.

Pour ce premier épisode, nous avons choisi de démonter quelques idées reçues sur les chats, quatre pour être pécis. Les voici donc, et on est persuadé que vous allez apprendre des choses…





1. Le yaourt et le calcium ont un effet sur les os

Faux. Le yaourt non sucré et donné en toute petite quantité fera juste plaisir à votre chat. Mais il n’aura en aucun cas un quelconque effet sur son petit squelette. A bon entendeur !





2. Le chocolat est bon pour les chats

Faux. Surtout, surtout, ne donnez jamais de chocolat à votre chat ! Si nous adorons ça, c’est en revanche un met toxique pour nos amis à poils. Il contient de la théobromine, une substance qui peut s’avérer mortelle pour les chats.





3. Le lait de vache est bon pour les chats

Faux. La raison ? Il contient trop de lactose, qui est très dur à digérer pour les chats. Idem pour les chatons à qui les gens ont tendance à donner du lait en pensant que cela va le nourrir, alors que le lait de vache ne nourrira jamais un chaton…





4. Mon chat peut manger des champignons

Donner des champignons à votre chat ? Vraiment ? Eh bien non ! Voilà encore un aliment qui peut être toxique pour le chat, encore plus quand il est ingéré cru ou en grande quantité.