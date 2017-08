La vie secrète des chats : découvrez Corinne, fan de ses deux matous Fanjo et Faya ! (VIDEO)

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Fanjo et Faya ont bien de la chance. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus, ces deux matous de gouttière font le bonheur de Corinne, jeune femme de 35 ans qui les aime tellement qu’elle les a carrément affichés dans son couloir ! Car oui, le plus beau cadeau que Corinne ait jamais reçu, ce n’est rien d’autre que deux portraits photo de ses deux amours poilus qui trônent fièrement dans les couloirs de son appartement.

Traités comme des rois, Fanjo et Faya ont la chance d’avoir pour dormir et s’amuser un très grand arbre à chats ; leur maîtresse joue également à cache-cache avec eux en se dissimulant derrière une couverture, ce qui a visiblement pour unique effet de leur donner envie de dormir ! Comme les autres chats du programme, Fanjo et Faya seront régulièrement équipés de caméras destinées à filmer leurs déplacements, de jour comme de nuit.

Car le but de La vie secrète des chats est de découvrir ce que font nos animaux de compagnie préférés lorsque nous avons le dos tourné. Adaptée d’une série documentaire britannique, l’émission suivra ainsi les pérégrinations des chats des habitants de Meung-sur-Loire dans le Loiret. Le tout avec les commentaires de Valérie Damidot en voix-off qui viendra apporter un peu d’humour à cette expérience incroyable. Alors rendez-vous dimanche 20 août sur TF1 pour le premier épisode inédit de cette nouvelle série documentaire pas comme les autres !