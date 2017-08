4 idées reçues complètement fausses sur les chats  

Petit tour des impairs à ne jamais commettre dans l’alimentation de votre chat. On croit souvent que lui donner du chocolat, un petit yaourt ou encore du lait n’a aucune conséquence sur sa santé. Et bien détrompez-vous ! Ce qui est bon pour l’homme peut être très néfaste voir mortel pour ces félins. Regardez ! Extrait du replay de « La vie secrète des chats » du dimanche 20 août 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.