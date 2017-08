Calicote : la chatte la plus feignante du village  

Véronique est la propriétaire de Calicote, son chat depuis 8 ans qu’elle considère comme son troisième enfant … feignant. Oui car Véronique aurait aimé avoir un chien qui soit un prédateur né, capable de chasseur les petits rongeurs autour de sa maison. Mais pas de chance, c’est loin d’être le cas. Et pour cause ! En journée, Calicote n’aime que manger et dormir. Ce n’est que la nuit que le chat trouve d’autres occupations. Mais quelles sont-elles ? C’est la question que Véronique se pose depuis très longtemps. Mais grâce à la caméra embarquée posée sur son chat, elle va pouvoir trouver toutes les réponses à ses questions et bien plus encore. Regardez ! Extrait du replay de « La vie secrète des chats » du dimanche 20 août 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.