Le chat extraordinaire : Biscotte, chat guérisseur

Il y a 20 ans, Sophie a été diagnostiquée d'une grave maladie pouvant conduire à une insuffisance cardiaque. Durant une dizaine d'année, Sophie était sous traitement. On lui a déconseillé de faire du sport et même de tomber enceinte car son coeur n'aurait pas pu supporter l'effort. Pour l'aider à mieux vivre cette épreuve, la jeune femme décide de prendre un chat. Biscotte est, depuis, devenu l'ange gardien de Sophie. Quelque chose d'incroyable est arrivé. Un jour, on annonce à Sophie qu'elle n'est plus malade. Un miracle. La jeune femme est certaine que c'est grâce aux ronronnements de son chat, Biscotte. Cela s'appelle la ronron thérapie.