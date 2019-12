On ne pouvait pas faire cette saison de "Chats de star" sans aller rendre une petite visite à celle qui fait vivre tous les épisodes de La vie secrète des chats : Valérie Damidot. L'animatrice est l'heureuse propriétaire de la très belle - mais très trouillarde - Micheline et d'un adorable toutou. Et contrairement aux apparences, l'expression "s'entendre comme chien et chat" ne s'appliquent pas DU TOUT à eux.

