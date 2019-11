Chats de star : Duchesse, la chatte "réincarnée et connectée" de Jeanfi Janssen

L'humoriste Jeanfi Janssen est l'heureux propriétaire de Duchesse, une adorable chatte joueuse et très affectueuse. Entre eux, c'est une véritable relation fusionnelle qui s'est nouée. Pour cause, l'humoriste est convaincue que Duchesse est la réincarnation d'une personne qui a énormément compté dans sa vie. D'ailleurs, il est même convaincu que lui et sa chatte sont connectés. Une sorte de télépathie entre maître et chat, en somme. Et s'il avait raison ?