Conseil - Comment éviter que son chat griffe en jouant ?  

Kenza est un petit chaton très dynamique et qui adore jouer. Mais Kenza aime aussi griffer et mordre ! La maitresse de Kenza l’a adoptée à seulement 1 mois. A cet âge-là, le sevrage des bébés chats par la mère n’est pas encore terminé. Un chaton doit rester 8 semaines minimum avec sa maman. C’est pour cela que Kenza griffe et mord lorsqu’elle joue. Elle n’a pas appris les limites du jeu. Laetitia Barlerin donne quelques conseils pour éduquer un chaton qui n’aurait pas pu bénéficier de l’éducation complète de sa mère. Regardez ! Extrait de l’émission 2 « La vie secrète des chats » du dimanche 27 août 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !