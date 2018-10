Découverte : Les chats aussi ont des rendez-vous...

Mais où part donc Choupette tous les jours ? C'est ce que l'équipe de "La vie secrète des chats" a tenté de découvrir. Ce mâle de 15 ans a son petit rituel quotidien. Chaque jour de la semaine et à la même heure, le matou part en vadrouille mais pour faire quoi ? Et avec qui ? Sa maîtresse a voulu en avoir le coeur net et une avancée scientifique a été découverte... Les chats aussi peuvent avoir des rendez-vous ! Ils peuvent être des êtres sociables et avoir une bande de copains. Et oui, c'est possible, la preuve en image.