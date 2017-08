EXCLU - Les plus beaux cadeaux de Corinne ? Ses chats en portrait !  

Corinne est la propriétaire de Fanjo et Faya depuis 6 ans, deux petits chats européens avec lesquels elle est particulièrement protectrice. Elle y tient comme la prunelles de ses yeux. Ses plus cadeaux ne sont rien de plus que les portraits de ses chats Faya et Fanjo, qu’elle affiche tels des totems dans sa maison. Une vraie passionnée, qui est loin de tout connaître de la vie de ses propres félins ! Extrait exclusif de « La vie secrète des chats » du dimanche 20 août 2017 à 16h05 sur TF1.