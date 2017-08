Ficelle, la tueuse en série de Meung-sur-Loire !  

Le chat reste un félin avec un instinct pour la chasse. Il est programmé pour être un super prédateur et il faut s’y adapter ! Découvrez donc Ficelle qui, au grand dam de sa maitresse Céline, est une grande chasseuse ! Tous les matins, elle rapporte ses trophées de chasse sous la fenêtre de sa maitresse. Grâce aux observations de Jessica Serra et Laetitia Barlerin, Céline va même découvrir que Ficelle est la meilleure chasseuse du village et qu’elle s’attaque même à des très grosses proies comme la fouine ! Extrait de l’émission 2 « La vie secrète des chats » du dimanche 27 août 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !