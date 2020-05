La vie secrète des chats - Chats de gouttière vs. chats de race

Cette semaine, c’est un tour de France haut de gamme qui nous attend, dans l’univers des chats de race !Nous entamerons ce périple en Haute-Savoie avec Gloria, une ragdoll à la beauté indéniable mais dont les autres qualités sautent moins aux yeux de ses propriétaires : Karine et son fils Mika ! Après ça, vous voulez du glamour ? Vous allez en avoir avec Choupette, le sacré de Birmanie le plus fashion et le plus connu au monde : celui de feu Karl Lagerfeld.Dans le Nord, nous enquêterons sur une sombre affaire de boule de poils… Qui parmi le scottish fold, le scottish straight et le chat de gouttière est coupable ? Ensuite nous irons boire le thé sous les montagnes de l’Est avec Richard et Angela, deux anglais fans d’Abyssins et propriétaire du doyen de la saison Montague, 15 ans.Enfin, notre "chat de star" de la semaine sera consacré à une femme particulièrement exceptionnelle et qui est censée tout connaître des chats : Valérie Damidot ! Avec sa Micheline, elles n’ont pas été déçues du voyage !