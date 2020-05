La vie secrète des chats - Chats et sentiments avec Charlotte Valandrey

Cette semaine, nous nous intéresserons aux « familles nombreuses » de chats ! Et dans le monde des propriétaires de petits félins, il y a deux catégories : ceux qui considèrent leurs chats comme leurs propres enfants et ceux qui pensent que leurs chats sont vraiment leurs enfants… Cette semaine c’est un tour de France haut de gamme qui nous attend, dans l’univers des chats de race ! Nous entamerons ce périple en Haute-Savoie avec Gloria, une ragdoll à la beauté indéniable mais dont les autres qualités sautent moins aux yeux de ses propriétaires : Karine et son fils Mika ! Puisque vous regardez la vie secrète des chats avec assiduité, vous le savez parfaitement bien, ce sont de petits êtres extrêmement sensibles et émotionnellement délicats ! Un rien les chiffonne… Et le déménagement est sans doute leur ennemi numéro 1 ! Nous verrons cela en mettant le cap à l’ouest pour une rencontre « musclée » avec Mo et Bernard Minet, 2 chats bretons qui ont vécu un changement radical de vie : le passage de la ville à la campagne ! Dans le Nord, nos experts viendront à la rescousse de Shirley, dont la chatte Narnia confond sans cesse litière… et canapé ! Qu’est ce qui peut bien perturber cette petite chatte au point de faire une telle méprise ? Nous gravirons ensuite les montagnes de l’Est, pour faire la connaissance de Nippies, une petite chatte en mal d’amitié et particulièrement sociable ! Enfin, cette semaine l’actrice Charlotte Valandrey nous ouvrira ses portes et nous présentera ses "Chats de star". Ils ont comme qui dirait du mal à s’apprivoiser ! Laetitia Barlerin est docteure vétérinaire, diplômée de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, titulaire d’un DEA sur le comportement animal et journaliste.Lors de cette étude, elle va décrypter la relation entre les chats et leurs propriétaires. Grande spécialiste du comportement des chats, elle peut proposer aux familles une multitude de conseils pratiques.Laetitia Barlerin a pour objectif de rétablir la relation perturbée entre une personne ou une famille et son animal de compagnie. Vétérinaire de formation, Laetitia est en mesure de savoir si le comportement de l’un de nos chats est lié à une pathologie ou à un problème physique ou physiologique.Thierry Bedossa est vétérinaire-éthologue au centre hospitalier universitaire de Maisons-Alfort.Au cours de cette expérience, il va étudier l’espèce «chat» dans son ensemble, par le biais du tracking.Thierry Bedossa, est une référence dans le monde vétérinaire et notamment sur les questions liées aux animaux domestiques, il est un des spécialistes de la question. Thierry possède une ferme en Normandie dans laquelle plusieurs dizaines de chats évoluent dans un environnement rural. Il a d’ailleurs collaboré à une étude avec Jessica Serra et conduit de nombreuses études autour des animaux.