La vie secrète des chats - Dans la peau du chat

Un village, 100 chats suivis 24 heures sur 24 pendant un mois, une expérience exceptionnelle pour enfin savoir ce que nos chats font quand nous ne sommes pas là !Vous êtes-vous déjà imaginé comment votre chat percevait notre monde ? Dans cet épisode, vous allez pouvoir, pour la première fois, vous glisser dans la peau de votre chat et enfin découvrir le monde de son point de vue à lui !Le chat entend le monde bien mieux que nous, ses oreilles orientables lui permettent aussi d’entendre les ultrasons. Son odorat est quatorze fois plus développé que le nôtre. Il vit littéralement dans un monde d’odeurs. Enfin, c’est animal est nyctalope, ce qui veut dire qu’il est capable de voir parfaitement dans l’obscurité… Grâce à ses sens aiguisés, il est un parfait prédateur mais ne l’oublions pas, dans la nature, le chat est aussi une proie, ce qui fait de lui un animal ultrasensible. Nous nous en rendrons bien compte en découvrant la situation complexe que vit Sylvie avec Lucky et Lagherta… Depuis l’arrivée de la petite femelle dans le foyer, Lucky est devenu agressif et déserte même la maison pour aller se faire câliner chez la voisine… Mais qu’est ce qui le pousse à agir ainsi ? Pour Jeanne-Marie, cette expérience a été une vraie révélation. On peut même dire qu’elle a complétement redécouvert sa chatte, Queenie. Celle qu’elle pensait insensible, fourbe et snob est bien loin de ce portrait… Mais, pour le savoir, il faut voir le monde de son point de vue.Nous verrons aussi, avec Françoise et sa petite Tara, que parfois, des gestes qui nous paraissent tout simples à nous humains peuvent se révéler particulièrement terrifiants pour un chat… Enfin, nous pourrons nous rendre compte de l’importance de l’odeur dans le monde félin en décryptant la vie secrète de Calicote, images à l’appui. Véronique, sa propriétaire, va découvrir qu’il se passe des choses dans sa cour pendant qu’elle dort…