La vie secrète des chats - Entrechats avec Patrick Dupond

Cette semaine, nous nous intéresserons aux "familles nombreuses" de chats ! Et dans le monde des propriétaires de petits félins, il y a deux catégories : ceux qui considèrent leurs chats comme leurs propres enfants et ceux qui pensent que leurs chats sont vraiment leurs enfants… Dans le Nord, nous ferons la connaissances de Stella et Vincent, les heureux parents de Miskil, Caliente et Woody. Pour le bien-être de leurs trois "enfants", le jeune couple vient tout juste de déménager de la ville à la campagne… Mais alors comment vont se passer les premiers pas en dehors du nid familial de leurs trois bébés adorés ? En Bretagne, nous ferons la connaissance d’une famille un tant soit peu divisée…! D’un côté, il y a Martin, 10 ans, et son chat Cracotte. De l’autre, il y a Jean, 12 ans, et son chat Sushi. Les deux chats qui s’entendaient jusqu’alors très bien ne peuvent plus se souffrir… Nous embarquerons ensuite pour l’île d’Yeu pour tenter de lever le voile sur d’étranges phénomènes qui touchent ces chats îliens ou plus précisément, leurs pattes ! Enfin, nous suivrons le danseurs étoile et juré de Danse avec les stars, Patrick Dupond, lors d’une session exclusive d’entrechats !