La vie secrète des chats - Le chat et l'homme : l'union sacrée avec Jeanfi Janssens

Le chat est un animal qui a son caractère. Il sait parfaitement ce qu'il veut et il est capable de nous snober si ses envies sont ailleurs ! Jouisseur devant l'éternel ce petit félin a parfois une fidélité toute relative…Nous sommes alors en droit de nous demander, si ce n'est pas lui, qui choisit son foyer et les personnes qu'il aime ? Quels sont réellement les liens qu'il développe avec nous ? Et si l'union qu'il forme avec son humain est une union sacrée ou non ? Dans cet épisode, nous irons à Lens pousser les portes du restaurant gastronomique de l'annexe du Musée du Louvre pour découvrir la vie secrète de Marcus, arrivée un beau jour dans la vie du chef cuisinier et de la directrice de cet établissement emblématique… Anaïs et Camille, deux saisonniers qui travaillent six mois par an à Saint-Tropez, feront appel à Laëtitia Barlerin notre vétérinaire comportementaliste pour essayer de comprendre ce qui pousse Mimi, leur chat, à délaisser son foyer pour prendre ses quartiers d'été dans l'hôtel de luxe voisin... Enfin l'esprit scientifique et cartésien de nos deux experts sera mis à rude épreuve avec Duchesse, la chatte de l'humoriste Jeanfi Janssens ! Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux là sont connectés…