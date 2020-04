La vie secrète des chats - Le tour de France des chats

Pour sa troisième saison, La vie secrète des chats a vu les choses en grand et s'est lancée dans un véritable Tour de France des chats ! Pendant deux mois, nous avons parcouru des milliers de kilomètres pour analyser plus de 150 chats partout dans l'hexagone ! Une première mondiale ! Nos 150 matous ont été mis sous surveillance, 24 heures sur 24 grâce à des colliers GPS, grâce à des accéléromètres (un nouveau collier connecté qui grâce aux capteurs et à l'intelligence artificielle intégrée nous permet de connaître les activités des chats et leur variation dans le temps), grâce à de petites caméras embarquées spécialement adaptées pour eux et bien sûr, grâce à des dispositifs de caméras fixes !Grâce à cette immense expérience scientifique menée par nos deux experts animaliers : Thierry Bedossa, docteur vétérinaire et consultant scientifique et Laetitia Barlerin, docteur vétérinaire comportementaliste, nous avons pu étudier et comparer nos félins adorés en fonction de la région où ils vivent. Alors les chats du Sud dorment-ils toute la journée au soleil ? Ceux du Nord restent-ils cloitrés chez eux à cause de la pluie ? Les chats de l'Est crapahutent-ils dans les montagnes à la rencontre des bêtes sauvages ? Les chats bretons sont-ils de bons pêcheurs ? Qui sont les chats plus actifs de France ? Quels sont ceux qui ont la vie la plus extraordinaire ? Autant de questions qui trouveront réponse dans La vie secrète des chats. De plus, cette année pour la première fois, nous nous intéresserons aussi aux chats de stars ! Parmi eux : - Simba, le chat de Tatiana Silva ;- Duchesse, la chatte de Jeanfi Janssens ;- Doudou, la petite préférée de Mylène Demongeot, une amoureuse des chats devant l'éternel ;- Charlie, "le tigre de Normandie" de Patrick Puydebat ;- Balzac, le chat de Christophe Beaugrand ;- Inès, la jolie sacrée de Birmanie de Camille Cerf ;- Rose et Gribouille les chats de Patrick Dupont et Leila Da Rocha ;- Lola, Prairie et Petit bout, les trois chats de Charlotte Valandrey ;- Et enfin, Micheline, la chatte de Valérie Damidot. Episode 1 : "Le tour de France des chats", avec Patrick Puydebat Dans ce premier épisode, nous partons du côté de Cancale à la rencontre de Nadine et Yvon qui vont enfin percer le mystère des nuits de Mimi, un chat breton… pure souche ! Grégory, un limonadier du Sud, découvrira enfin ce que fait sa Brigitte adorée dans son appartement lorsqu'il part travailler. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le comportement de cette petite siamoise de 4 ans est bouleversant. Nous irons ensuite dans le Nord, nous attabler dans un lieu emblématique de cette région : une friterie ! Et nous verrons que Mao et Chipette, les deux chats des lieux ont bon appétit… En enfin, nous inaugurerons notre nouvelle rubrique "chat de stars" avec Charlie, le chat de Patrick Puydebat, alias Nicolas le fameux amoureux d'Hélène et de toutes les Françaises ! Charlie est-elle vraiment le "tigre" de Normandie qu'il imagine ?